7 cozinhas de madeira que você tem que ver antes de renovar a sua

Se o seu caso são as cores fortes, este tom de madeira combina perfeitamente com qualquer cor e design graças à sua versatilidade, adaptando-se perfeitamente às cozinhas com combinações escuras ou claras. Neste caso, o calor e a textura deste espaço são obtidos graças ao mobiliário de madeira que contrasta com a bancada de granito preto e as paredes verdes.