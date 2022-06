Google e sua nova sede na Califórnia

Vamos ter um momento para focar na ideia por trás do projeto. O design da nova sede do Google é uma colaboração prominente entre arquitetura inglesa com o fundador do Heatherwick Studios . Thomas Heatherwick e o renomado arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels, fundador do BIG.

A arquitetura do BIG emergiu como uma cuidadosa análises do quanto contemporâneo e de quais mudanças seriam necessárias para o design do projeto da nova sede do Google.

Bjarke Ingels foi escolhido pelo o Google devido seu design focado para comunidade. Da mesma forma, Heatherwick foi eleito para o projeto por sua atenção à estética e design e seu extenso portfólio.

A parceria profissional entre esses dois arquitetos de peso resultou em um design criativo e único que poderia ter sido projetado por uma só mente. Juntos estão prestes à dar vida a um dos mais excitantes projetos da arquitetura comercial contemporânea.