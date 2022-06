10 terraços que vão fazer você desejar atualizar sua casa

Este quintal está localizado como uma continuação do ambiente interior e com acesso através das portas de correr. O terraço tem um piso praticamente cimentado liso, telhado plano com um ventilador, e um conjunto de poltronas modernas com estofamentos. O décor foi completado pela inclusão de vários plantadores de grande porte com palmeiras e plantas de folhas largas que enchem os cantos com verde e energia vital.