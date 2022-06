Passo a passo: como renovar a entrada principal de sua casa

Se estamos com a ideia de renovar a entrada da nossa casa, devemos considerar variáveis diferentes. Como sabemos, esta parte da residência é o nosso cartão de visitas para entrar no interior. Assim, à primeira vista, que deve transmitir o espírito do que será encontrado pela frente.

Os tipos de materiais utilizados, o modelo de porta, iluminação ou os pequenos elementos decorativos que buscam equilibrar bem a impressão que queremos transmitir. Sabemos que, às vezes, tudo pode ser complicado, mas pensamos em alguns truques para salvar qualquer entrada principal que precisa passar por uma renovação. Vamos conferir!