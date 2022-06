10 erros de decoração que sempre cometemos – e como evitá-los!

SWM Interiors & Sourcing Ltd

SWM Interiors & Sourcing Ltd

Um dos erros clássicos é perder de vista a função de casa divisão e criar ambientes totalmente desconexos e aleatórios. A sala não é a mesma coisa que a cozinha e o quarto não é a mesma coisa que um hall de entrada. Cada espaço tem a sua própria função, que dita as regras da decoração e da organização. Lembre-se, portanto, de utilizar elementos de acordo com cada propósito – nada de roupa no hall de entrada ou comida na sala, por exemplo.