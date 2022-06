​7 modelos de portões que vão dar uma nova personalidade para a sua fachada

Um portão com um estilo rústico, mas que não é, necessariamente, para uma casa de campo. Sem dúvida, a madeira é um dos materiais mais escolhidos por aqueles que pretendem criar um espaço de garagem, principalmente em razão da variedade de elementos e combinações. Além disso, a madeira concede uma aparência elegante, além de transmitir a sensação de sobriedade e segurança. No caso da imagem, observamos que prevalece um estilo rústico, porém, com uma espécie de madeira bem trabalhada, elegante, com detalhes em ferro, o que concede resistência e força ao material. Olhando abaixo, vemos que o chão de pedra complementa a robustez da fachada como um todo.