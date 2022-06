Projeto Fuksas: Palácio da união militar em Roma

Quando observamos a uma primeira vista a fachada do prédio, não se nota nenhuma pista sobre a complexidade da cobertura do terraço do último piso que estamos prestes à nos referir. Em vez disso, o que podemos notar é a escolha dos traços clássicos adotados por Massimiliano e Doriana Fuksas.

O projeto, na verdade, manteve basicamente todas as paredes do edifício, enquanto as estruturas verticais e pisos foram demolidas. A fachada exterior do edifício foi, então, completamente recuperada com a consolidação das porções de gesso individual, restauração de frisos e molduras da janelas arquitetônicas, recuperando desta forma o vínculo com a arquitetura tradicional de Roma.