9 pérgolas lindas para o seu lazer

De uma coisa ninguém tem dúvidas: pérgolas são lindas! Altamente decorativas, as pérgolas podem transformar uma varanda descoberta ou uma área delimitada do jardim. Não só com a sua presença encantadora, mas também porque elas ajudam a minimizar a incidência da luz solar, quando é isso que se deseja, e a proteger da chuva de modo que a área possa ser utilizada a qualquer hora. Também são usadas para estabelecer os limites de uma área de lazer.

Geralmente, as pérgolas são estruturas feitas em madeira, material resistente às intempéries e que imprime um ar aconchegante no espaço. Alguns mais românticos as pintam de branco para dar aquele toque de leveza e delicadeza. Mas existem também pérgolas feitas em outros materiais, como o ferro fundido. Como cobertura, é comum serem utilizados a própria madeira em ripas, o vidro e as fibras naturais.

Se você mora em uma casa e tem uma varanda aberta ou um canto de jardim agradável, pode ser uma boa ideia incrementá-la com uma pérgola. A construção é fácil e rápida e os ganhos são enormes: uma área de lazer novinha em folha para você!