Como decorar com papel de parede

Muito utilizado no passado por ser artigo de luxo, o papel de parede é um recurso indispensável para quem quer inovar na hora de decorar sua casa. Artigo que surgiu na China, no princípio era produzido de maneira simples, com papel de arroz translúcido ou branco. Mais tarde passou a ser manufaturado com pergaminho vegetal, delineando-se cores e desenhos decorativos. Foi introduzido no Ocidente pelos Árabes, mas somente depois da Renascença que o padrão Europeu foi concebido. E, popularizou-se nas décadas de 1950 e 1960, quando o interesse pelo papel aumentou e iniciou um processo de produção em massa.

Liso, romântico ou geométrico: a textura é indiferente. Super fácil de aplicar, pode cobrir todas as paredes do cômodo ou dar ênfase para uma única face. Desde que ao compor o ambiente, equilíbrio seja a palavra de ordem. Se seus móveis são coloridos, opte por um papel neutro e vice-versa.

O tempo de duração varia de acordo com a conservação do produto e do ambiente instalado. Para preservar, faça a limpeza duas vezes ao mês com uma esponja macia umedecida com água e sabão de coco.

Se você deseja usar a criatividade e o bom gosto para transformar a decoração das paredes da sua casa, leia abaixo nossas dicas dos diferentes tipos e estilos.