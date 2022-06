Toques zen e tranquilos para sua casa

Cores claras ou mesmo o predomínio do branco na decoração é algo que sempre nos trará um certo relaxamento interno. Essa casa privilegiada possui uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro, e isso é muito bem aproveitado através das amplas janelas, que não desperdiçam nem um pouco do visual maravilhoso. Como não se sentir em paz ao chegar em casa e dar de cara com toda essa beleza? Esse é mais um grande projeto da equipe carioca da House in Rio.