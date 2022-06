Escadas e mais escadas

Elas estão presentes de maneira significativa tanto no imaginário popular quanto em belas obras arquitetônicas. Quem não lembra da cena clássica de Norma Desmand descendo as escadas maravilhosas de sua casa em Crepúsculo dos Deuses e anunciando que estava pronta para o seu grande momento? Ou do ícone televisivo popular dos anos 2000, Nazaré Tedesco, que empurrou gentilmente a arqui-inimiga das escadas em Senhora do Destino? Pois poderíamos listar aqui uma infinidade de referências, nacionais ou não, que não teriam tido a mesma força sobre se não possuíssem como base uma estrutura clássica, bela, funcional e elegante: as escadas. Há quem tivesse previsto o fim delas devido às inovações tecnológicas, vulgo elevador, mas isso foi o mesmo que dizer que o cinema teria se extinguido com a invenção da televisão. Muitas pessoas até, mesmo tendo como objetivo andares mais elevados, preferem subir lentamente por degraus espiralados do que utilizar os, muitas vezes, claustrofóbicos elevadores.

Dadas as referências, eis que hoje falaremos delas. Nenhum espaço com mais de de um andar seria o mesmo se não possuísse essa ponte vertical conectando os pisos. Apresentando-se cada vez mais em tipos, cores e formas irreverentes, as escadas também reinventaram-se junto com a arquitetura contemporânea. Justamente por isso, vamos conferir alguns exemplos de escadas que estão sendo utilizadas em construções, para que assim você se inspire a desenhar a que mais combina com o seu novo projeto!