Um apartamento com um estilo nunca visto antes!

Naturalmente o que era para ser apenas um conselho simples transformou-se em uma verdadeira parceria e em seguida, criou-se um projeto de renovação super interessante. Além disso, o novo proprietário não foi limitado apenas ao papel de cliente, mas contribuiu pessoalmente para a realização prática de sua própria casa.

De acordo com o projeto, além do antigo edifício foi considerada a integração de uma nova extensão. A estrutura da parede de rolamento foi mantida, mas as paredes foram fechadas com painéis que também melhoraram o desempenho energético. Os interiores foram redistribuídos, totalizando uma área de mais de 170 metros quadrados.

E como vemos na imagem, a entrada leva diretamente para a sala de jantar, criando uma conexão direta e livre.