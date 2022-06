Artigos e móveis com design criativo

Nós sabemos que você que acompanha nossos artigos aqui no homify está sempre por dentro das últimas tendências e novidades do mercado! Mas nós simplesmente não podemos deixar de coletar mais e mais referências para te deixar inspirado! O campo do design é um dos que mais tem se expandido em todo o mundo, colocando no mercado cada vez mais profissionais altamente criativos e qualificados, sedentes por reinventar tudo o que costumávamos considerar como definitivo no passado.

É praticamente impossível catalogar tudo o que está sendo lançado, mas fazemos o possível para sempre reunir peças que inovam de certa maneira, e assim criar artigos que celebram o novo. Uma das tendências atuais são as peças híbridas, ou seja, que nascem de uma junção de duas ou mais peças. Essa junção pode ser estética ou funcional, ou as duas. Além disso, continuam em alta, peças com design retrô, artigos minimalistas e o tão comentado (com razão!) design ecológico e sustentável. Navegue pelas fotos abaixo ara checar o itens que selecionamos, e depois continue sua pesquisa pelas diversas categorias que disponibilizamos para você aqui no site!