5 poltronas para complementar o décor

O quarto é um ambiente que requer cuidado na hora de decorar, o clima do local onde dormimos deve ser sempre confortável e bonito, afinal, o que todos nós buscamos é chegar em casa após um longo dia de trabalho e ir para o nosso local de descanso. O quarto para muitos é sinônimo de refúgio! Por isso o ideal é buscar uma decoração tranquila mas que ao mesmo tempo contenha a personalidade do dono do recinto.

Hoje, o mundo da decoração investe em uma tendência que chegou já faz um tempo e está cada vez mais sendo adotada por aqueles que possuem um espaço extra dentro do quarto. Estamos falando das poltronas de leitura dentro do quarto!

Não é de hoje que cadeiras e poltronas ganham atenção especial de designers e artistas plásticos de diversas nacionalidades, no exterior as poltronas são famosas por terem espaço garantido em um canto dos dormitórios. No Brasil, essa tendência está cada vez mais em alta.

Se você também quer uma e não sabe qual modelo escolher, conheça os 5 estilos de poltronas que vão deixar você apaixonada! Inspire-se!