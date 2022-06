5 segredos para evitar ladrões em casa

Ao sair para férias, temos o hábito de apagar todas as luzes e fechar todas as cortinas e as persianas. Isto dá sinal de que não está ninguém em casa. Sempre deixe cortinas entreabertas e algumas luzes acesas, pode ser uma medida preventiva. Também se pode pedir a algum vizinho limpe a fachada, se for ficar muito tempo fora, e pegue as correspondências que chegam pelo correio, para que não se acumulem.