10 balcões que você gostaria de ter em sua cozinha

Os balcões de cozinha são sempre pensados como estruturas com superfícies brilhantes, criadas por grandes e pesadas pedras de granito, mas, a verdade, é que essa ideia é flexível, e você pode adaptar os balcões ao seu jeito e ao estilo que caracteriza a sua cozinha.

Neste caso, podemos ver uma bonita estrutura com uma base em tijolos expostos, ao natural, e uma superfície em madeira que se harmoniza perfeitamente com o design do espaço.