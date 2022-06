10 ideias para sua sala de jantar

Por que não incrementar o espaço da sua sala de jantar com espelhos e uma vitrine de vidro?! Essa foi a excelente proposta do designer de interiores Élcio Bianchini. Veja como o espaço ficou mais chamativo e chique. A adição da estante com duas pequenas vitrines de vidro possuem luz embutidas que iluminam as taças de vinho e champanhe realçando e valorizando ainda mais esta sala de jantar. Os seus amigos vão adorar!