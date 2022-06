A praticidade das portas de correr

Antigamente, as portas de praticamente todas as casas eram tão grandes que a própria estrutura do imóvel parecia girar em torno delas. As grandes residências possuíam portas pesadas de madeira, sempre duplas, com fechaduras rebuscadas e uma infinidade de detalhes, ladrilhos, texturas e cores.

Hoje em dia, se pararmos para pensar, quanto mais discreta e invisível for uma porta, melhor e mais acoplado aos designs contemporâneos. As portas de correr começaram a surgir há algumas décadas atrás, e chegaram para resolver um dos grandes conflitos da modernidade: falta de espaço. Se antes as residências giravam em torno das grandes portas, era porque os metros quadrados eram abundantes e as entradas não precisavam ser reinventadas. Hoje em dia, com apartamentos cada vez menores, é preciso aproveitar cada centímetro de um cômodo, a fim de conseguir adequar ali tudo o que precisamos para a vivência no ambiente.

As portas de correr estão cada vez mais presentes em construções de todos os tipos. Justamente por isso, estão disponíveis no mercado em uma variedade enorme de estilos, cores, materiais e tamanhos. Basta uma pequena pesquisa, e pronto! Você encontrará facilmente a porta de correr que te salvará, literalmente, do aperto! Sendo assim, nós resolvemos fazer, pela primeira vez, um artigo que abordasse alguns exemplos de portas de correr que estão sendo utilizadas por designers e arquitetos de todo o mundo! Confira!