Passo a passo: como fazer uma piscina genial no quintal

Agora começa a fase de construção. Depois da escavação segue-se com o preenchimento com cimento, mas antes são colocadas placas pré-formadas no piso. As paredes da piscina são feitas de placas especiais, que são cobertas com uma película isolante, que não permite a passagem de água para o terreno natural. Tudo isto deve ser feito de forma cuidadosa e corretamente, para garantir o funcionamento adequado da piscina.