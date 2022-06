Decoração em Tapeçaria

A tecelagem de tapetes é uma arte milenar proveniente do Irã que passou de geração em geração desde 500 a.C.. Comumente feitos de algodão e lã eram usados para acolher as pessoas do frio ou proteger casas de mofo e do tempo gélido. Por fim, era um item essencial de sobrevivência ao inverno. Entretanto, pessoas de poder aquisitivo elevado também exibiam exemplares feito de seda, material nobre e mais raro, inclusive para expor e decorar paredes.

Disseminados pelos Persas, são associados ao luxo até os dias de hoje. Tratou-se também de um grande manifesto da cultura pérsia, devido os materiais, monogramas e cores empregados para a fabricação dos tapetes pelos artesãos desse povo. Na Europa, chegou somente no século XIII e era usado como item de decoração de mesas e paredes. Somente a partir do século XVI, a tecelagem de tapetes se desenvolveu até converter-se em arte. Principalmente, a tapeçaria foi responsável por tornar imortais as sagas históricas de batalhas e romances – como pinturas em quadros.

Nos dias atuais, escolher o tipo de tapete que complemente o décor da sua casa também não deixa de ser uma arte. Siga as nossas dicas para não errar na hora de selecionar um item que tenha ótimo apelo visual e se enquadre na configuração do seu lar.