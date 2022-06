Pergolados modernos: 10 tipos que ficam bem em qualquer quintal!

Este projeto é uma alternativa às pérgolas clássicas com pilares ou colunas – neste caso, a estrutura de metal é fixada à parede e oferece o mesmo benefício, talvez com um pouco menos do romantismo típico que inspirou as estruturas originais. Porém, este projeto é um dos mais escolhidos porque eles são mais resistentes às condições atmosféricas, especialmente para as regiões tropicais com ventos fortes.