50m2 de transformação total

Comecemos com a visão do que era este lugar. A verdade é que o apartamento era triste e sombrio demais, graças ao péssimo estado em que se encontrava. A iluminação deixava a desejar, prejudicando as tarefas próprias da cozinha. As portas dos armários inferiores e superiores estavam muito desgastadas, com um aspecto bastante desolador. Por sua vez, a cor do revestimento da parede de fundo da bancada da pia não se harmonizava de jeito nenhum com o piso em madeira, a única coisa em boas condições.