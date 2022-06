17 ideias criativas que você pode fazer no terraço de sua casa!

Uma forma econômica e rápida de fazer um terraço diferente: a areia compactada é facilmente instalada no lugar do piso de cerâmica. Em um espírito de design ecológico e para a selagem, que você recuperou uma grande área para aproveitar melhor a sua casa. Você ganha um grande espaço para reunir seus amigos e com um delicioso churrasco no fim de semana ou até mesmo um clima praiano você pode criar no seu terraço. Use sua criatividade!