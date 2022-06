Banheiros com madeira: modelos perfeitos para você conhecer!

Começamos com uma imagem de um banheiro absolutamente encantador. Claramente aqui a madeira é rainha e domina em grande parte a estética do espaço. Desde o piso em lâminas largas e claras à parede que foi revestida totalmente em madeira. As ripas mais finas apresentam acabamento rústico e acolhedor.

A madeira foi combinada com uma pintura branca, iluminação discreta e a um móvel de cor preta. O resultado remete-nos a um espaço zen e de puro relax!