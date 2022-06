7 ideias inspiradoras para o seu hall de entrada

Não importa se você tem um hall de entrada pequeno ou grande, o estilo eclético encaixa-se facilmente em qualquer espaço, porque as suas peças podem percorrer todos os estilos existentes.

Neste exemplo, uma poltrona e um quadro cujas cores se destacam fortemente do resto da decoração fazem com que esta entrada ganhe vida e se diferencie de qualquer outra. Os quadros na parede branca contrastam com o revestimento da outra parede e com a madeira clara do piso em uma mistura mais que interessante!