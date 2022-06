Uma sala cheia de boas ideias para te inspirar

As salas representam o cartão de visitas de nossas casas, isto porque dentre todas as áreas sociais, é aí que passamos mais tempo com os amigos e familiares quem vêm para visitar-nos. No entanto, há de ter um cuidado especial na hora de projetar as salas de estar ou jantar. O ideal é criar um ambiente convidativo e confortável, no qual todos sintam-se a vontade e com uma decoração e estilo que representem bem a personalidade de seus moradores.

Hoje vamos olhar um projeto sensacional de uma sala com dois ambientes, desenvolvido por um de nossos profissionais arquitetos.

Venha conosco e deixe-se inspirar com as boas ideias deste projeto!