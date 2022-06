15 cozinhas maravilhosas feitas com cores neutras

Atualmente, a cozinha não é mais apenas um lugar de trabalho. No cotidiano moderno, este ambiente tem se tornado cada vez mais uma área social e de constante interação. As mudanças sociais sempre se refletem na arquitetura; conforme evoluímos, o layout dos espaços que habitamos também vão se transformando e por isso as cozinhas de maior tendência nas casas de hoje são integradas à sala de estar ou jantar e têm uma sensação de amplitude maior do que a cozinha tradicional, mesmo quando pequenas. Veja alguns exemplos inspiradores de cozinhas modernas.

Muitas são as possibilidades na hora de criar sua própria cozinha, independente de seu tamanho e orçamento. Hoje nós vamos tratar, mais do que estilo, das cores neutras aplicadas na mesma.

Em geral, ambientes com uma paleta de cores sóbrias, como cinzas, brancos e beges, são fáceis de decorar e têm uma atmosfera tranquila e serena. Ao mesmo tempo, são mais flexíveis, devido a facilidade para receber diferentes usos, podendo ser mais íntimos ou sociais – para diferentes ocasiões, seja com a família ou amigos.

Continue no homify e confira 15 projetos de nossos arquitetos que são de arrasar!