Apartamento personalizado e estiloso em Curitiba

Hoje nós vamos visitar um apartamento em Curitiba, no qual os arquitetos foram responsáveis pelo projeto de interiores desde a personalização do imóvel até o produto final. O objetivo do projeto era criar um ambiente alegre e moderno a partir de linhas de design vintage, já que seus clientes contavam com um acervo de peças antigas super charmosas.

Este é um exemplo de como a arquitetura pode transparecer a personalidade de seu moradores, tornando seus gostos em estilo de vida. Surpreenda-se a seguir com este lar cheio de personalidade!