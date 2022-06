10 ideias para decorar suas paredes com o material mais moderno que existe

As paredes de poliestireno oferecem uma aparência mais agradável à decoração do lar, permitindo ambiente os espaços com imitações bastante realistas dos materiais naturais. São tão versáteis que podem ser colocadas nas paredes do quarto, sala de estar, sala de jantar, banheiro e até mesmo área externa. O resultado, sem dúvidas, trará elegância ímpar à composição do seu lar.