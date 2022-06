Este sobradinho inteiro de madeira é super diferente e moderno

Com níveis distintos, colunas de madeira, telhado particular e muitos detalhes com ângulos precisos, a casa ganhou mais leveza por ser projetada completamente em madeira crua. O plano aberto e a escolha pela iluminação mais quente garantiram que ela parecesse ainda mais aconchegante, junto com as diversas superfícies envidraçadas que integram o interior e o exterior.