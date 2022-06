De casa anônima a apartamento que nos deixa sem palavras

Estamos habituados ao conceito de home staging, traduzido para o português casa encenada , que implica uma intervenção neste sentido. É uma ferramenta de marketing imobiliário utilizada, no caso de você querer alugar ou mesmo vender sua propriedade no mercado, mas que não tem um design muito atraente, apesar de ter algum potencial, que pode ser melhorado. Então, entra em cena os profissionais que darão um trato na sua residência e deixá-la no ponto para atrair mais rapidamente um novo comprador.

Um exemplo perfeito de home staging é compartilhado neste livro de ideias, que vamos descobrir a seguir. Antes era um apartamento velho e escuro, e depois passou a ser um espaço mágico e iluminado, transformado numa moradia moderna. O projeto foi realizado pelo atelier Venduta A Prima Vista, localizado em Gallarate, Itália. As especialistas fizeram em na técnica de encenação fizeram um trabalho maravilhoso no apartamento antigo.

Agora, vamos conferir as imagens, que com certeza ficaremos sem palavras!