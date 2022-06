Dicas incríveis para instalar o seu home theater

Sempre dizemos aqui no homify que a decoração é um reflexo da personalidade do morador. Enquanto há pessoas que preferem ter sua sessão de cinema em uma tela isolada e sem desvios eventuais de atenção, muitos preferem aproveitar outras peças do mobiliário para montar o seu espaço de lazer. Neste quesito, as estantes são imbatíveis. Elementos do mobiliário dos mais pessoais, as estantes também podem servir como base e painel para o seu home theater.

Aqui, por exemplo, nesta sala de TV charmosa e elegante, temos uma estante de tom azul escuro com prateleiras que guardam itens pessoais e na qual os nichos internos do armário são cobertos por telas, que trazem uma certa sensação de despojamento ao projeto. A estrutura bem equilibrada do design, aliado a uma distribuição harmoniosa dos livros e outros elementos de decoração transformam este espaço em uma experiência mais do que prazerosa. Reparem como a televisão, de certa forma, ganha uma importância das mais interessantes na dinâmica deste móvel fascinante.