6 cozinhas fabulosas com menos de 12 m²

O balcão em L distribui com perfeição a fluidez do pequeno espaço. Fitas LED dão um efeito especialmente agradável no vão do armário suspenso. As longas linhas dos armários e a falta de puxadores traz discrição, modernidade e minimalismo. Na parede lateral, à direita, um segredo: a faixa é, na verdade, uma porta corrediça que dispõe uma torre com eletrodomésticos para o uso no dia a dia. Simples e genial!