12 dicas que você pode tirar desta bela casa com um toque moderno

A casa já está concluída e pronta para receber uma família. Vamos aproveitar para conferir os resultados, como uma fachada simples, mas que esconde uma bela arquitetura moderna e um grande quintal, além de uma churrasqueira. No seu interior nos deparamos com espaços amplos, com cores marcantes e mistura de elementos.

O projeto idealizado por GRUPO ESGO, localizado em Toluca, México – apresenta uma área de 590 metros quadrados que podemos observar o conjunto dos materiais utilizados na concepção e construção do edifício. E sem qualquer mobiliário ou decoração interna, assim é possível determinar as dimensões exatas de cada cômodo, também considerar os aspectos do que você pode trazer para o seu projeto pessoal.

Agora, vamos conferir!