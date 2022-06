Como escolher o sofá ideal para a sala

Peça fundamental no design de qualquer sala, o sofá é um dos móveis a que mais se deve prestar atenção na hora da escolha. Há vários motivos para isso. O sofá, depois da cama, é o móvel que tem o tráfego mais intenso ao longo do tempo, por isso, além de oferecer conforto, deve ser resistente o suficiente para garantir sua funcionalidade por vários anos. O estilo do sofá que se busca deve ser escolhido a partir de uma série de fatores. Por exemplo: para uma sala de televisão, o ideal é um sofá macio, no qual o espectador eventual possa se jogar e escolher a melhor posição para ficar ali por um bom par de horas. Já para a sala de visitas, um sofá feito com espuma mais resistente é o ideal para este espaço de relacionamento e interação.

Para quem tem crianças pequenas ou animais em casa, uma das dicas é ter um sofá de tecido mais escuro, que disfarça as sujeiras. O tamanho do sofá deve, obrigatoriamente, estar alinhado com o tamanho da sala: salas grandes pedem sofás grandes, assim como salas pequenas pedem móveis mais reduzidos, muitas vezes duas ou três peças diferentes. Prefira sofás de estampas lisas, pois é mais fácil trabalhar com elementos coloridos e estampas diversificadas do que ter um sofá destes, que pode cansar o morador em pouco tempo.

Em resumo: são várias as questões que devem ser pensadas na hora de escolher o sofá perfeito para sua sala. Neste livro de ideias, vamos dar uma olhada em algumas sugestões, de acordo com o tamanho da sala, a funcionalidade e o estilo que se busca para esta peça. Depois, é só se recostar no sofá e aproveitar este momento de descanso!