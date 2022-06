15 cozinhas em L que vão te inspirar a remodelar a sua

Geralmente, ambientes pequenos são, realmente, mais difíceis de decorar. Entretanto, deixe para trás todas as preocupações que uma cozinha de tamanho reduzido já tenham trazido a você. E, se você já tentou milhares de vezes mudar as posições dos móveis e eletrodomésticos e tentou organizar este espaço da melhor maneira possível, mas nenhuma tentativa foi realmente funcional, nós temos uma dica esperta: as cozinhas em L.

Assim, como o nome já diz, tente fazer uma distribuição que se assemelha à letra L. Dessa maneira, você consegue aproveitar os cantos e a área central não vai parecer tão fragmentada. Conheça vários projetos com este layout para você transformar a pequena cozinha de sua casa em um espaço mais funcional e confortável.