13 exemplos de cozinhas em estilo industrial que são tendência

O conceito de cozinha industrial refere-se a um espaço criativo com a principal premissa de ser um ambiente funcional para se ter fluidez ao trabalhar e não impedir as várias tarefas comuns deste local. E todos sabemos que o estilo industrial está na moda, especialmente entre aqueles com espírito jovem e que gostam de fugir do convencional.

Tanto é assim que a cozinha industrial escapa da estética que abraça as casas dos pais e avós, dando lugar a espaços aparentemente nus em que a arquitetura se torna decoração: as paredes de tijolos e as tubulações ficam à vista, as madeiras são brutas e há o contraste com o metal, cimento ou alumínio que passaram a ser elementos chaves na hora de alcançar este conceito. Neste livro de ideias, vamos apresentar algumas ideias para você apostar na estética industrial sem errar. Venha com a gente!