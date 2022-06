Horóscopo do quintal: o espaço certo para cada signo!

O tourino precisa estar cercado de todas as coisas que conquistou, com muita comida, segurança e conforto ao redor. Seu senso prático e realizador exige uma distribuição periférica do layout do quintal, deixando tudo próximo e ao alcance. Uma cozinha gourmet externa e muitos bancos e poltronas podem torná-lo feliz e realizado.

Ligado à terra, ele se dará muito bem com um paisagismo levemente elaborado, com plantas tropicais e vasos ornamentais. E para quem ama flores, a rosa representará sua natureza apaixonante e sensual. Ou seja, ele amará um quintal confortável, sofisticado e prático para aproveitar bastante!