Como usar o amarelo em sua decoração

Sendo uma cor absolutamente versátil, o amarelo pode estar presente em qualquer ambiente da casa, guardadas as devidas proporções, evidentemente. O amarelo se sai muito bem em salas de estar, cozinhas e salas de jantar, ambientes que tendem para um design mais leve e mais descontraído. Para um quarto, por exemplo, o amarelo é indicado com certas restrições, pois é uma cor que empolga, que agita. Para quem não deseja inundar o ambiente de sua residência com o amarelo, é possível utilizá-lo em almofadas, vasos, cortinas, tapetes e paredes. Aqui, por exemplo, temos um quarto que conta com elementos em amarelo numa prateleira e num pequeno balcão. Com um tom mais suave e levemente dessaturado, este amarelo é absolutamente agradável e combina perfeitamente com os tons de cinza e bege presentes no ambiente.