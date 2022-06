O Faça você mesmo, derivado do inglês DIY – Do it yourself, é o método de construir, modificar ou reparar algo sem a ajuda de profissionais qualificados. Registros confirmam que a prática tem adeptos desde 1912 mas usa-se essa terminologia para designá-la desde a década de 50. Principalmente porque devido o pós-guerra havia uma escassez de material e a mão-de-obra específica cobrava muito caro por esses serviços.

Entretanto, somente na década de 70, com o lançamento de fitas VHS – vídeos de decoração caseiros viraram uma febre entre os norte-americanos. Depois, coleções de livros e matérias em revistas conquistaram espaço no mercado atraindo um nicho de pessoas que se interessavam por essa moda. E, a partir dos anos 90, muitas dessas receitas explodiram na internet perdurando até hoje.

Por diversos motivos, desde economia passando por customização ou propensão para trabalhos manuais, essa técnica se popularizou e é um ótimo passa-tempo para criar novos itens de decoração para o seu lar. Repaginar os ambientes sem gastar muito dinheiro realmente é uma ideia interessante para dar o seu toque pessoal na sua casa e poupar dinheiro. Acompanhe nossas dicas com esse livro de ideias que a homify separou especialmente para você.