6 boas ideias para copiar desta sala brasileira

A sala de jantar, que fica ao fundo é bastante sóbria e sofisticada. Com os detalhes de espelhos ao fundo, assim como no sofá da sala de estar, a cor da mesa de jantar – de mármore – combina com as cadeiras.

Os enfeites da mesa remetem aos usados na grande mesa de centro da outra sala e para arrematar o ambiente em que a iluminação é muito valiosa: um lustre baixo e preto, trazendo muito estilo.