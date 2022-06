Antes & Depois: Renovação de uma mansão na França

O contraste com o estado original do sótão é impressionante! Só a presença de vigas da estrutura sugerem que estamos na mesma sala. O sótão foi transformado em um quarto. Aconchegante e acolhedor, hoje podemos dizer que este ambiente está completamente transformado. Apenas as vigas de madeira, são os detalhes que denunciam a presença do antigo sótão. A decoração desse quarto também deixa o ambiente ainda mais rústico e caloroso.