Sofistique o seu banheiro

É possível sofisticar o banheiro apenas trocando os metais existentes por modelos mais modernos e com design arrojado. O mesmo efeito se consegue com louças em modelos com as mesmas características. Apesar de exigir uma pequena reforma, a troca das louças – vaso sanitário, bidê, pia e banheira – pode dar vida totalmente nova ao banheiro. Se é um sonho antigo ter aquela banheira de hidromassagem no lugar da velha banheira, talvez seja o momento de tornar esse sonho realidade. Modelos existem muitos e um deles, com certeza, vai caber no seu banheiro e no seu bolso. O mesmo vale para o vaso ou a pia. sendo que esta deve ser pensada com a bancada ou gabinete.