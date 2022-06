5 cores ideais para quartos de bebê

Quando falamos de berçário, nos referimos à aquele momento especial, que se passa durante os tão aguardados meses desde de o momento da descoberta da gravidez até a chegada do bebê. O berçário é recheado de pequenos detalhes que buscam transformar o quarto em um ambiente mágico e tranquilo para o bebê. Para as mamães, o quarto precisa ser funcional e sereno na hora de amamentar, trocar fraldinhas e colocar o bebê para dormir.

O mercado de móveis e artefatos decorativos para o universo infantil está tão repleto e rico que fica difícil para pais de primeira viagem conseguirem decidir entre uma cor ou outra, entre este ou aquele berço. Por isso uma pesquisa ou uma ajuda de um profissional especializado nesse momento especial é sempre bem vindo, assim o foco para as prioridades da chegada do bebê não se perdem. Nós do homify compreendemos que a maternidade é um momento mágico para toda a família e que muitos pais, preparam a chegada do bebê com muito amor e carinho. Com isso em mente, selecionamos alguns quartos de bebê que foram pintados com cores chaves para agradar você. Veja só!