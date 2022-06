Como decorar sua casa a partir do zero

O primeiro passo a tomar antes de mobiliar a casa a partir do zero é tirar as medidas e examinar cuidadosamente o espaço disponível. Pode parecer um conselho trivial e talvez desnecessário, porque muitas vezes já conferimos isso antes de decidir comprar o imóvel ou alugá-lo. E também porque temos uma planta em que são indicadas todas as medidas. Mas não é a mesma coisa: agora temos de nos concentrar em áreas diferentes, observando detalhes específicos, como o espaço do aquecedor ou a profundidade ou a profundidade dos nichos e tentando imaginar como gostaríamos de organizar aquele espaço.

Conselhos práticos: tenha em mãos papel e caneta, e para cada ambiente da casa, escreva os prós e contras, como por exemplo a luminosidade, os cantos estreitos e os espaços pouco atrativos. Este pequeno exercício será útil em passos posteriores para lembrar-nos quais as características que devemos enfatizar, modificar ou esconder através do mobiliário.