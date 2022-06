Casas de praia: 30 lindas fachadas brasileiras para sossegar no verão!

Sombra e água fresca! Chega o verão e nada mais delicioso do que refrescar-se ao som da orquestra natural. Palmeiras, passarinhos, a brisa do mar… São desses deliciosos e simples elementos que se constroem os momentos mais inesquecíveis e perfeitos. E com uma boa companhia, então, nem se fala!

É por esses e outros motivos que a cada ano as pessoas buscam o refúgio natural para se recomporem, descarregarem as energias e renovarem os ares. As casas de praia ou veraneio são excelentes apostas nesses casos, oferecendo a possibilidade de um longo e relaxante período de descanso nas férias ou nos meses mais quentes do ano.

E mesmo para quem não pode contar com esse benefício, trazer a estética natural para sua residência pode ser uma aposta interessante e transformadora. Trouxemos hoje uma série inspiradora de fachadas que provam exatamente isso. Aproveite as dicas para inspirar-se e construir a sua!