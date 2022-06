Apaixone-se por essa casa brasileira com área de lazer e churrasqueira!

Se dermos uma olhada para lado de fora e o jardim à volta, percebemos como a propriedade é ampla e elegante, contando até com uma piscina! Na melhor para nos refrescar nos meses de verão ou para aproveitar com as crianças.

O grande terraço volta-se para a área da piscina, criando uma fabulosa área ao ar livre onde a família pode relaxar e desfrutar do sol e ar fresco.