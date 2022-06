Terreno inclinado e três andares: essa casa em Florianópolis é genial!

Hoje, nós vamos falar sobre a Casa LB, inicialmente projetada no início de 2011 a casa foi terminada dois anos mais tarde. Os arquitetos responsáveis são Silvana Carlevaro e Marcos Jobim, que trabalham minunciosamente para que o resultado final tivesse todos os critérios desejados pelos proprietários.

O objetivo dos profissionais ere construir um recinto onde houvesse qualidade de vida e que a natureza que cerca a região fizesse parte da atmosfera da casa num todo. O que se procurava para esta residência era que o interior se misturasse com o exterior de um modo suave e natural. Construída no Bairro do Cacupé, área nobre localizada na região Centro-norte de Florianópolis. A casa foi projetada cuidadosamente para que se pudesse ter uma vista magnífica do por do sol e da baía do Cacupé de quase todos os cômodos da propriedade. Com seus traços retos e em formato de caixa essa propriedade é realmente um reflexo de luxo e modernismo ocorrente na nossa arquitetura. Portanto, aproveite o nosso tour sobre uma das mais belos projetos nacionais em nossa plataforma!