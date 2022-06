Uma casa tropical fascinante

Na sala de TV, o destaque é a monumentalidade do ambiente, com seu pé-direito amplo, e a combinação de materiais de acabamentos contrastantes, como a madeira, do piso e do forro e o revestimento das paredes com pátina, que imita ferrugem, criando uma combinação do rústico com o industrial. As cores neutras e escuras dos revestimentos combinam com as cores do mobiliário, dando ao ambiente uma atmosfera elegante e intimista.