homify 360°: Casa offset em São Paulo

O homify 360° de hoje, mostra os detalhes arquitetônicos da Casa Offset, inicialmente projetada em 2009, os responsáveis pelo projeto, a qualificada equipe de arquitetos da SAA Shieh Arquitetos Associados.

Com escritório estabelecido em São Paulo desde 1976, a SAA Shieh se tornou renomada por seus projetos arquitetônicos de grande porte nos setores, industrial, institucional, comercial, público e residencial. Neste projeto de hoje, o mais intrigante é o complicado formato do terreno, que possibilitou a construção de uma residencia com formas geométricas inusitadas.

A sala de estar, jantar e cozinha ficam localizadas no piso térreo e ainda contam com um terraço externo no mesmo nível. No piso inferior foi construído uma grande sala de TV e jogos, para momentos de entretenimento. Essa sala possui também um jardim rebaixado, o que dá um charme extra para essa residência. No andar de cima, foi construída uma suíte e outros dois dormitórios. Além disso, ainda há uma escada de acesso à lage da casa que conta com um solário.

O projeto da Casa Offset é um verdadeiro molde geométrico que torna essa residência uma surpresa a cada olhar. Veja por você mesmo!